"كاس" تعطي أحمد أحمد أملاً بإمكانية ترشحه لرئاسة كاف

المصدر: أ ف ب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أنها ستنظر في الثاني من مارس المقبل في الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد ضد إيقافه.

وأوضحت المحكمة الرياضية في بيان لها أنها "وضعت إجراء مستعجلا وستصدر حكمها قبل 12 مارس"، يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقرر إجراؤها في العاصمة المغربية الرباط.

في حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه من قبل "الفيفا" في نوفمبر الماضي خمس سنوات عن أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عاما الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة: "نظرا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للسيد أحمد في حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الإفريقي القيام بحملته الترشيحية".

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أدانت أحمد الذي يرأس اتحاد القارة السمراء منذ عام 2017 وترشح مجددا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء، عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى وإساءة استخدام المنصب بالاضافة إلى اختلاس الأموال"، وغرمته 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).

وصادق "الفيفا" أمس الأول على اعتماد أربعة مرشحين لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي هم الموريتاني أحمد ولد يحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي أوغوستين سنغور والعاجي جاك أنوما، فيما استبعد أحمد أحمد.

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