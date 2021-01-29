رسائل وداع محمد مصطفى للزمالك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شكر محمد مصطفى لاعب الزمالك المصري، جماهير فريقه والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي، مودعاً الجميع عبر عدد من التغريدات على حسابه الشخصي "تويتر"، قبل السفر إلى تركيا لخوض تجربة الاحتراف بنادي غلطة سراي التركي.

وغرد اللاعب: "أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم والحب، وأتمنى ألا أكون تسببت في حزن أحد في جمهور الزمالك، وكنت سبباً في فرحتكم، وأنا لا أنسى فضلكم علي بعد ربنا، فيما وصلت إليه، وإن شاء الله، أرفع اسم نادي الزمالك فوق، ودائماً أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف: "أشكر أيضاً الجهاز الفني والطبي والإداري، على كل الدعم والحب، وأتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم، وأشكر كل اللاعبين، وهم الأحسن في مصر، ودائما رافعين اسم النادي فوق، وكل الدعم والبطولات لكم، وإن شاء الله تسعدوا كل جمهور نادي الزمالك، وسعيد أنني كنت بينكم، وأشكركم على دعمكم لي".

وأختتم تغريداته: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، أطيب شخصية وأشرف الرجال، وإبراهيم عبد الله، وكل المجلس دون استثناء أحد، على تحقيق حلمي في الاحتراف، وأخيراً أتمنى كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك، وكل جماهير مصر".

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