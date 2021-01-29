إصابة رئيس الزمالك الأسبق وعائلته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، تعرضه وعائلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، وفقاً لأخبار اليوم.

وكشف ممدوح عباس تفاصيل ما حدث عبر «تويتر» قائلاً :"جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق :"أعامل كطفل صغير في قضية عدم الاختلاط والعزل، و بعد هذا يتبادلون الاتهامات عمن السبب في تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".

حقق الزمالك لقب كأس مصر 2008 تحت رئاسة ممدوح عباس وهي البطولة الوحيدة التي تحققت للأبيض خلال رئاسته.

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