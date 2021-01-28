المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام، اليوم الخميس، وفاة عباس الهنداوي بطل العرب وآسيا في كمال الأجسام.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: "نتقدم بالتعزية والمواساة الى الشارع الرياضي العراقي العربي والعالمي لوفاة الأسطورة الخالدة الأب الروحي لرياضة بناء الاجسام في العراق الكابتن عباس الهنداوي، الذي وافته المنية قبل قليل في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية".

والهنداوي حاصل على لقب آسيا للأعوام (1971-1984)، كما حصل على المركز الرابع عالميا خمس مرات للأعوام (1970-1971 -1972-1976، وكان يلقب بصاحب أجمل وأكمل جسم في كافة بطولات آسيا.

ونال الهنداوي أول بطولة في عام 1967 في أول مشاركة له حينما أحرز بطولة العراق واستمر في حصد البطولات حتى عام 1990 عندما قرر الاعتزال.

وفي عام 1971 تمكن من نيل بطولة العرب والشرق الأوسط لمدة أربع سنوات لفئة متوسطي القامة، وفي السنة ذاتها تربع على العرش الآسيوي ولأول مرة، وفي عام 1970 شارك في أول بطولة للعالم ونال فيها المركز الرابع.

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