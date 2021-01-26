برشلونة يختبر ولاء جماهيره بقميص الكلاسيكو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصدر برشلونة، قميصاً سيتم ارتداءه لمرة واحدة في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إبريل المقبل، وعرض النادي الاسباني بيعه على موقعه على الإنترنت مقابل 90 يورو.

وهناك أيضاً نسخة من قميص المباراة معروضة للبيع مقابل 147 يورو، ومن شأنها أن تكشف عن مدى ولاء جماهير برشلونة لشعار ناديهم، ويدمج القميص الفريد، بين الألوان التقليدية للنادي والعلم الكاتالوني "سينييرا"، وصممه أسطورة النادي كارليس بويول، ليستخدم في مباراة واحدة فقط.

وتأتي المبالغ الهائلة المتوقع الحصول عليها من بيع القميص، بعد يوم واحد فقط من الكشف عن أن العمالقة الكاتالونيين، الذين يعانون من ضائقة مالية، لا يزالون مدينين لـ 19 نادي برسوم نقل ضخمة تتجاوز 125 مليون يورو، بعد إصدار تقريرهم المالي السنوي يوم الاثنين.

وأكبر مبلغ يدينون به، هو 29 مليون يورو، لنادي ليفربول، حيث لا يزال لديهم جزء كبير لدفعه من الصفقة الأولية التي اتفقوا عليها للتعاقد مع فيليب كوتينيو، قبل ثلاث سنوات.

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