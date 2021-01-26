ماكجريجور يعيد البناء من دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر المقاتل كونور ماكجريجور، في فيديو جديد نشره على حسابه الشخصي في انستغرام، وهو يستخدم حفارات على أحد شواطئ دبي مع طفله، وعلق عليه قائلاً: "بدأت مهمة إعادة بناء حياتي المهنية".

وتم نشر الفيديو، بعدما توجه المقاتل الأيرلندي البالغ من العمر 32 عاماً، من أبوظبي إلى دبي لقضاء بعض الوقت مع عائلته، عقب الخسارة من المقاتل الأمريكي داستن بورييه، في جزيرة القتال بأبوظبي، وهي الهزيمة التي مني بها عقب عودته التي طال انتظارها قرابة العام.

وأظهر المنشور ماكجريجور، وهو في حالة معنوية عالية، بينما كانت العائلة تسترخي وتستمتع بقضاء أوقات جميلة ممتعة في دبي، على الرغم أن تلك الهزيمة، تركت الكثير من التساؤلات حول ماهية الخطوة التالية للمقاتل الأيرلندي صاحب الجماهيرية الكبيرة في بطولات القتال المقبلة، مع العلم أن ماكجريجور، قبل أن يقرر متابعة حلمه في أن يصبح نجماً في الفنون القتالية المختلطة، عمل في مجال التوصيلات الصحية للمنازل "السباكة".

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