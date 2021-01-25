إلغاء بطولتي آسيا للناشئين والشباب بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاثنين إلغاء بطولتيه للناشئين في البحرين والشباب في اوزبكستان، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال في بيان "في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2021، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان".

وعلى غرار الكثير من البطولات، اضاف الاتحاد الاسيوي ان النسخة المقبلة من البطولتين ستقام في ذات الدول المضيفة في 2023 "حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً".

كما قرر الاتحاد القاري إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت وكأس آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت كأس الصالات 2022 وتايلاند كأس الكرة الشاطئية 2023.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوية "نحن ممتنون لدعم الدول المضيفة لهذه البطولات، والتي اتفقت مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية حماية ورعاية مصالح كافة أطراف اللعبة خلال هذا الأوقات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجائحة الحالية".



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