إعلامي يشكو مقاطعة محمد صلاح للصحف والقنوات المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتكى الإعلامي المصري أحمد شوبير غياب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عن الظهور في وسائل الإعلام المصرية، وقال في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم "عندي عتاب لمحمد صلاح وممكن يزعل مني بس لازم أقوله، ليه يا صلاح عمرك ما ظهرت في وسيلة إعلام مصرية".

ويضيف شوبير: "ليس لدي خلاف على محمد صلاح كلنا عارفين أخلاقه وموهبته هذه أمور مفيهاش فصال وجدال، لكن من حقي أتساءل هل يقاطع محمد صلاح وسائل الإعلام المصرية؟".

وأكمل شوبير "وسائل الإعلام المصرية تتسابق للتحدث عن إنجازات فخر العرب، والجماهير المصرية تحتل أى تصويت من أجل فوز محمد صلاح".

وأردف شوبير "لو قصة الفلوس مقابل إجراء المقابلات الإعلامية هذا حقك ومعندناش مشكلة لكن حتى لو صلاح عملها بالمجان مش هيكون عنده مشكلة بس يفتح حوار مع وسيلة إعلام مصرية ويتحدث للجمهور المصري وهذا حق المصريين على صلاح".

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