إنتر مدريد أول فريق في التاريخ يشتري لاعباً بعملة "بيتكوين" الافتراضية

المصدر: البيان الرياضي

حقق دوكس إنترناسيونال دي مدريد، أحد فرق الدرجة الثالثة الإسبانية، والمعروف باسم "انتر مدريد"، تاريخاً جديداً في الانتقالات، بعدما أصبح أول فريق محترف على الإطلاق يشتري لاعباً بواسطة العملة الافتراضية "بيتكوين"، وذلك عندما تعاقد مع ديفيد بارال مهاجم ريال مدريد السابق.

وتم الكشف عن الصفقة الجديدة، بعد أن تعاونت إدارة النادي مع الرعاة الجدد، لإحداث نقلة في سوق الانتقالات مع لا شيء سوى العملة المشفرة، ولم يتم الكشف عن أي رسوم نقل مع المهاجم المخضرم، ولم تعترف السلطات بالصفقة حتى الآن، مما يترك بعض الشكوك حول صحة الصفقات للمضي قدماً.

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