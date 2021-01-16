لاعب يزن 110 كلغ يخطف الأضواء في مونديال اليد

المصدر: وكالات

سلطت العديد من التقارير الصحفية الضوء على لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، الذي ظهر خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر.

ولفت تييري (26 عاما) أنظار كل من شاهد المباراة عبر التليفزيون بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب الكونغولي يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين والدنمارك والبحرين، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له في تاريخ المونديال.

يذكر أن المنتخب الكونغولي خسر المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28-22.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز