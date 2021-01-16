لابا يعتذر لجمهور العين

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

عبر المهاجم التوغولى لابا كودجو، لاعب العين عن أسفه بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينه والبرازيلي إيريك زميله بالفريق البنفسجي، خلال مباراة العين وحتا أمس على ملعب الأخير لحساب الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكتب لابا عبارة (أنا آسف جمهور العين) على حسابه بانستغرام، ووضع صورة جمعته واللاعب ايريك، وتفاعل العيناوية بايجابية مع اعتذار لابا ووصفوه باللاعب المثالي وطالبوه بمضاعفة الجهود مع زملائه بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان لابا كودجو، أضاع فرصة التسجيل بعدما أطاح بالكرة فوق العارضة، وأظهرت لقطات تلفزيونية انفعال المهاجم التوغولى مع زميله البرازيلي ايريك خلال مباراة حتا بعد مطالبة الأخير له بتمرير الكرة حيث كان بوضعية أفضل في مواجهة المرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز