تعرف على حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد من قبل مجهولين

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت بعض المواقع الإخبارية، خبرًا بشأن قيام مجهولين بتحطيم تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي افتتحت مؤخرا بمصر، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقتهم.

وأشارت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إلى أن مصدراً أمنيا نفى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين، بتحطيم مجسم «تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد» بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مجسم التميمة المشار إليه، مصنوع من مادة «الفوم»، ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل، من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأشار المصدر إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح، دون تدخل بشري، مما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك، وإيداعها بالمخازن، وأنه جارى الانتهاء من تصنيع البديل.

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