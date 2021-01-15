تأجيل انتخابات برشلونة بسبب الخوف من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

لن يتمكن نادي برشلونة الإسباني من إجراء انتخاباته المقرر إقامتها يوم 24 يناير الجاري، بسبب الخوف من كورونا.

وبحسب صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الكتالونيتين، فإن البارسا طلب تأجيل الانتخابات بسبب صعوبة التصويت في ظل حالة الإغلاق الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا.

واقترح برشلونة على السلطات الكتالونية إمكانية إجراء التصويت عبر البريد، وهو أمر يمكن تحديده في غضون شهر.

وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" التليفزيوني الإسباني، فإن السلطات استجابت لمطالب برشلونة، وقررت تأجيل الانتخابات بالفعل.

واجتمع مسؤولو برشلونة بالجهات المعنية صباح اليوم الجمعة لطلب تأجيل الانتخابات مع اقتراح فتح باب التصويت عبر البريد، لتمكين كافة المصوتين من الإدلاء بأصواتهم بأريحية.

ومن المقرر اجتماع كافة المرشحين للانتخابات خلال الساعات القادمة، لإبداء أرائهم حول تأجيل الانتخابات لما بعد 24 يناير.

وحال تأجلت الانتخابات بشكل رسمي، فإن النادي سيضمن تصويت ما لا يقل عن 45% من الأعضاء الذين يعيشون خارج برشلونة وفي البلدان أو المدن.

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