عامل يحطم السيارة الفيراري لحارس مرمى جنوة

المصدر: البيان الرياضي

حطم عامل مغسلة، السيارة الفيراري لحارس مرمى نادي جنوة الإيطالي، فيديريكو ماركيتي، والتي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني، بعدما اصطدم بخمس سيارات متوقفة وحاجزاً أثناء العودة بالسيارة بعد غسلها.

وكان من المفترض أن يقوم العامل بتسليم السيارة إلى الحارس في مقر نادي جنوة، ولكنه في الطريق، تعرض العامل للحادث، ودمر مقدمة السيارة، ولحسن الحظ لم يتضرر السائق.

ونجح ماركيتي، والذي خاض 11 مباراة دولية، وشارك مع إيطاليا في كأس العالم 2010، في إخفاء أي غضب، وعلق على الحادث: "الحمدلله لم يتأذ أحد، وهذا هو أهم شيء".

وتألق ماركيتي في لاتسيو حيث شارك في 161 مباراة، قبل أن ينتقل إلى جنوة منذ عامين، وتجنب مع فريقه الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي.

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