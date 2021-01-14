الغيابات تعصف بيوفنتوس قبل منازلة الإنتر بقمة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

غيابات بالجملة تعصف بفريق يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهته المهمة المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي، حيث ضرب فيروس كورونا مؤخراً الثلاثي خوان كوادرادو وأليكس ساندرو وماتياس دي ليخت، وفقاً لصحيفة "توتو سبورت"الإيطالية، والتي أشارت إلى أن موعد عودة الثلاثي غير معلومة، إلا أنه ينبغي مرور 10 أيام على الأقل للخضوع للاختبار التالي.

وبات نادي يوفنتوس يعاني من غيابات عديدة بسبب إصابة عددٍ من لاعبيه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناة عناصر أخرى من إصابات عضلية مختلفة، حيث أصبح باولو ديبالا آخر المنضمين إلى قائمة الغيابات، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، الأمر الذي سيحرمه من اللعب لفترة لا تقل عن 15 يوماَ.

ووفقثا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن يوفنتوس قد يفقد 6 من لاعبيه الأساسيين في مواجهات جنوى في كأس إيطاليا وإنتر ميلان في الدوري ونابولي في كأس السوبر خلال هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة، أن أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت مصابون بفيروس كورونا، فيما سيظل باولو ديبالا بعيداً عن الملاعب لأسبوعين على الأقل.

وأضافت أن فيديريكو كييزا ووستون مكيني سيغيبان كذلك عن صفوف يوفنتوس بسبب الإصابات التي تعرضا لها خلال الأيام القليلة القادمة، ولكنهما قد يتواجدان على مقاعد البدلاء ضد إنتر ميلان وسيقتصر غيابهما عن مواجهة جنوى.

وسجل فيديريكو كييزا 5 أهداف هذا الموسم وصنع 4، فيما سجل مكيني هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، وبالتالي فإنه لحاقهما المحتمل بمباراة القمة ضد إنتر ميلان، سيكون بمثابة دفعة معنوية هائلة لأندريا بيرلو.

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