هتافات الجماهير تطيح برئيس ناد عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

اطاحت هتافات جماهير النجف العراقي برئيس النادي الدكتور رضوان الكندي الذي استقال من منصبه اليوم الأربعاء، احتجاجا على هتافات جماهير النادي رفضا لتعيين هاتف شمران مدربا لفريق النجف الأول لكرة القدم خلفا للمستقيل حسن أحمد.

غزلان البادية

وشهدت الوحدة التدريبية لفريق النجف الملقب بغزلان البادية، حضور حشد من الجماهير، والتي هتفت رافضة قرار الكندي بتعيين شمران.

طلب شهد

وبعد استقالة حسن أحمد، طالبت جماهير النجف بإسناد المهمة إلى المدرب عبدالغني شهد لقناعتها بخبرته ومعرفته بشؤون كرة القدم النجفية.

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