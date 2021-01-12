مدارس بغدادية بأسماء ضحايا كورونا من نجوم الكرة العراقية

المصدر: دبي-علي شدهان

ازدانت مدارس بغدادية، بأسماء نجوم كرة القدم العراقية من الذين رحلوا عن الدنيا بعد إصابتهم بوباء (كورونا) خلال العام الماضي، الذي شهد رحيل 4 من أفضل نجوم كرة القدم في بلاد ما بين النهرين، أحمد راضي وعلي هادي وناظم شاكر وكريم سلمان، إلى جانب رحيل أسماء رياضية مرموقة، منهم، الحكم الدولي طارق أحمد، والإداري المعروف أحمد عباس، وغيرهما.

منطقة الشعب

وحملت مدرسة إبتدائية في منطقة الشعب شمالي العاصمة العراقية بغداد، إسم الراحل علي هادي، فيما وضع إسم الراحل أحمد راضي على مدرسة ابتدائية في منطقة الحسينية شمالي بغداد، على أن تشهد الأيام القليلة القادمة، إختيار مدارس بغدادية أخرى لحمل أسماء نجوم آخرين في مقدمتهم، ناظم شاكر وكريم سلمان.

تقدير وامتنان

وتأتي الخطوة غير المسبوقة، تقديرا للعطاء السخي الذي قدمه النجوم طوال مسيرتهم مع المنتخبات العراقية، وتعبيرا عن امتنان الشارع الرياضي العراقي لهؤلاء النجوم الذين ما زالت أسماءهم تردد وبقوة لدى الجماهير ومختلف الاوساط العراقية رغم الرحيل المؤلم.

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