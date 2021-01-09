لاعبو رايو فاليكانو يساعدون السيارات العالقة بسبب الثلوج ( فيديو )

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأجلت مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري، بسبب العواصف الثلجية التي تسببت في فوضى كرة القدم الإسبانية، في الوقت الذي انتشرت فيه صور للاعبي رايو فاليكانو، وهم يشاركون في دفع السيارات المنكوبة على الطريق السريع الجليدي أثناء سفرهم للعب مباراة خارج أرضهم في ميرانديس.

واضطر لاعبو رايو فاليكانو، إلى التخلي عن رحلتهم إلى ميراندا دي إيبرو لخوض مباراتهم ضد ميرانديس، ولم تتمكن حافلة النادي الخاصة بهم من مواصلة السير على الطرقات مع عدم وجود أي علامة على تراجع تساقط الثلوج مساء أمس، لكن مقطع فيديو انتشر منذ ذلك الحين على نطاق واسع يظهر لاعبي الفريق على الطريق السريع يساعدون في تحرير السيارات التي كانت عالقة في الثلج.

فيما شهدت رحلة أتلتيك بلباو من إقليم الباسك إلى العاصمة الإسبانية مدريد، جميع أنواع المشاكل في رحلتهم، والتي لم تستطع الهبوط في مطار باراخاس في مدريد أمس، لتعود إلى بلباو، وتشير الانباء إلى إمكانية تأجيلها إلى مارس المقبل.

ولم يؤخذ قرار التأجيل في الاعتبار، استعداد أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية يوم الثلاثاء، مما ترك رجال سيميوني في ضيق شديد، ومن المرجح أن يتحدد أي موعد جديد بتقدم بلباو في كأس السوبر الإسباني عندما يواجهون ريال مدريد يوم الخميس.

وربما يؤدي التأجيل إلى ترك أتلتيكو مدريد متصدر الليغا، بقيادة سيميوني، مع 3 مباريات مؤجلة على منافسه، حيث يحرز فريقه حالياً الصدارة بنقطتين على قمة الجدول، بعد أن لعب مباراتين أقل من غريمه في المدينة وبرشلونة.

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