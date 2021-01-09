بالفيديو.. الجماهير السورية تُدخل السعادة على قلب المطرب حسين الجسمي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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حرص جمهور مباراة الكرامة والوثبة في الدوري السوري لكرة السلة على تأديه أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي " بالبنط العريض"، حيث ابدى المطرب الإماراتي سعادته وإعجابه بهذه اللفتة.

وغرد الجسمي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:" حاجة تفرح القلب" في إطار تعليقه على الفيديو الذي قام بإعادة نشره على حسابه على "تويتر" والذي تتغنى فيه الجماهير السورية بأغنية " بالبنط العريض".

وأقيمت مواجهة الكرامة والوثبة في الثاني من الشهر الجاري، وانتهت بفوز الأول بحصة 92-76.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "بالبنط العريض"، التي أطلقها الجسمي في أغسطس الماضي، تصدرت قائمة الأغاني العربية الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" في العام 2020.

كلمات دالة:
  • فريق الوثبة السوري،
  • فريق الكرامة السوري،
  • دوري السلة السوري،
  • المطرب حسين الجسمي
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