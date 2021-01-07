بيل يتصدر قائمة الأعلى أجراً في ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف صحيفة "صن" البريطانية، عن أكثر لاعبي فريق ريال مدريد تقاضيا للرواتب في الموسم الحالي بالأسبوع، حيث جاء غاريث بيل المعار حالياً لتوتنهام الإنجليزي في الصدارة ب650 ألف إسترليني، وحل هازارد في المركز الثاني، بينما احتل راموس المركز الثالث:



1- غاريث بيل - 650 ألف إسترليني - (يتحمل الريال 50% من راتبه)

2- إيدين هازارد - 400 ألف إسترليني

3- سيرجيو راموس - 312 ألف إسترليني

4- توني كروس - 210 ألف إسترليني

5- لوكا مودريتش - 175 ألف إسترليني

6- كريم بنزيما - 166 ألف إسترليني

7- تيبو كورتوا - 150 ألف إسترليني

8- رافائيل فاران - 150 ألف إسترليني

9- مارسيلو - 150 ألف إسترليني

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