بيليه يرد بتغريدة على منتقديه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دافع الأسطورة البرازيلي بيليه، عن الاتهامات التي وجهتها له بعض الصحف، بقيامه بتغيير سيرته الذاتية على حسابه الشخصي في "انستغرام"، حتى لا يتمكن النجوم الحاليين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغرد بيليه عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أتهمتني الصحافة بأنني غيرت سيرتي الذاتية على انستغرام، لتطغى على هؤلاء النجوم الكبار الذين يكسرون سجلاتي، ولطالما كان النص الحيوي هو نفسه منذ أن انضممت إلى المنصة، ولا ينبغي لأي من هذا أن يصرف انتباهنا عن الإنجازات الرائعة".

وكان رونالدو، قد حقق رقماً تاريخياً بوصوله إلى الهدف رقم 758 في مسيرته، وتجاوز رقم "الملك" بيليه كأكثر من سجل في التاريخ خلال المباريات الرسمية، وسبقه ميسي بتحطيم رقم بيليه كأكثر لاعب سجل أهدافاً بقميص نادي واحد.

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