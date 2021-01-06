كورونا يُسقِي كوتوكو كأس الفحوصات الإيجابية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

سطر القدر لفريق الأشانتي كوتوكو الغاني، أن يخرج من دوري أبطال افريقيا، بذات الطريقة التي تأهل بها قبل اسبوعين من الدور الأول عندما أقصي منافسه الموريتاني، إف سي نواذيبو بسبب ظهور حالات (كورونا) في صفوف لاعبي الأخير، أجبرت مراقب وحكام المباراة على إلغاء لقاء الرد في غانا واعتبار كوتوكو فائزاً 2-صفر، وهو نفس السيناريو الذي حدث في استاد الهلال بمدينة أمدرمان السودانية مساء الأربعاء، عندما أضطر مراقب وطاقم تحكيم المباراة إلى إلغاء مباراة الرد بين الهلال السوداني وكوتوكو الغاني في إياب الدور الثاني بسبب النتيجة الايجابية لـ 8 من لاعبي كوتوكو ليستفيد الهلال من ذلك في الطريق لدوري المجموعات، لا سيما وهو فائز ذهاباً بهدف.

ويترقب الهلال اعلان ترشحه رسمياً لدور المجموعات من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال افريقيا بحسب اللوائح التي قررها الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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