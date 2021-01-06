كورونا يٌلغي مباراة الهلال السوداني وأشانتي الغاني

المصدر: البيان الرياضي

ألغيت مباراة الهلال وأشانتي كوتوكو الغاني مساء اليوم على ملعب استاد الهلال بأم درمان في جولة الإياب لدور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسبب إصابة 7 لاعبين من فريق أشانتي الغاني بفيروس كورونا المستجد.

وذلك بعد حضور الفريق الغاني إلى السودان بعدد 20 لاعبا ليتعذر عليه استيفاء العدد المطلوب في ملعب المباراة، وتم رفع تقرير بالواقعة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قبل الحكم والمراقب.

وينتظر أن يتم اعلان الهلال السوداني متأهلا رسميا لدور المجموعات قياسا على سابقة أشانتي كوتوكو نفسه الذي تأهل إلى دور ال 32 من البطولة على حساب بطل موريتانيا بعد إلغاء المباراة بسبب ظهور حالات إيجابية لفحص كورونا على عدد من لاعبي الفريق المورتياني، وكان الهلال فاز على أشانتي كوتوكو في جولة الذهاب بغانا بهدف دون رد.

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