شاهد.. بكاء الفوز على ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

تساقطت دموع الفرح من عيني مدرب ساوثهامبتون رالف هازنهوتل وجثا على ركبتيه بعد نهاية المباراة، التي فاز فيها فريقه على ليفربول أول أمس الاثنين، بفضل هدف مبكر من داني إنغز في شباك ناديه السابق وحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال إنغز لشبكة "سكاي سبورتس": "نعم هو (هازنهوتل) مفعم جدا بالمشاعر. أعتقد أنه من الرائع بالنسبة لنا جميعا أن نشاهد ذلك لأنه جلب لنا الحماس في أدائنا.. يمكن متابعة أنه في الدقائق الأخيرة كنا نحاول التقدم إلى الأمام وكنا نحاول الدفاع بأرواحنا. شارك لاعبون شبان وبذلوا مجهودا ضخما وهذا ليس سهلا".

ومن جهته قال هازنهوتل، إنه سعيد بالأداء الدفاعي للفريق ما ساعده على الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق المدرب يورغن كلوب.

وأضاف "لم يسبق لي أن حصلت على نقطة واحدة أمام يورغن من قبل. هذا فريق قوي جدا... لقد دافعنا بطريقة رائعة وكانت ليلة مثالية بالنسبة لنا".

وأكمل: "حققنا العديد من الانتصارات الرائعة الأخرى، لكن في هذه المباراة لم يتوقع أحد أن نفوز أمام مثل هذا الفريق"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

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