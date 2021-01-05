انتر ميلان يفوز بقضية العلامة التجارية على نادي بيكهام

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل انتر ميلان على حكم لصالحه ضد انتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام التي يطالب فيها بعدم قانونية اختيار لاعب ريال مدريد السابق لاسم "انتر ميامي" بداعي انتهاك العلامة التجارية الخاصة بالفريق الإيطالي، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ديفيد بيكهام خسر الجولة الأولى في المحاكم الأمريكية للحفاظ على اسم ناديه انتر ميامي وعلامته التجارية ما قد يدفعه وشركائه لخسارة ملايين الدولارات حال الخسارة في الاستئناف الذي تقدم به بعد خسارته للحكم الأخير.

في عام 2014، قدم النادي الأمريكي طلب الحصول على علامة تجارية إلى مكتب العلامات التجارية لبراءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يقوم انتر ميامي بتقديم استئناف نهائي إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء القرار.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال الى انتر ميامي الأمريكي بعد شراء اللاعب الأسطوري لبرشلونة شقة فاخرة في برج بورش ديزاين الشهير على سواحل كاليفورنيا.

في حين أوضحت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها عن قضية العلامة التجارية أن ديفيد بيكهام ربما تدفعه الظروف الى تغيير اسم النادي من جديد.

في سياق آخر، علق ليونيل ميسي على امكانية رحيله للدوري الأمريكي مؤكداً حبه لناديه مدى الحياة، حيث كانت التكهنات قد أثيرت مؤخرا حول رغبة كل من باريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر سيتي الإنجليزي فى التعاقد معه، بعد أزمته مع إدارة النادى خلال الصيف الماضى، ولكن فى الوقت نفسه أكد أنه لا يعرف حتى الآن ماذا سيفعل.

وعن إمكانية رحيله فى يناير قال ميسي، "أفكر الآن فى النادى فى تحقيق الألقاب، سأنتظر حتى نهاية الموسم لأرى ماذا سأفعل، لا أستطيع أن أخبرك ماذا سأفعل لأننى لا أعلم.. الأمر ليس واضحاً، سأنتظر حتى نهاية الموسم، فى الوقت الحالى أريد التركيز على الفوز بالألقاب مع برشلونة، وفى النهاية النادى أكبر من أى لاعب".

وأضاف ليو، "لا أعلم ما إذا كنت سأغادر أم لا، لكن إذا كنت سأغادر فسيكون بأفضل طريقة ممكنة وأن أعود يومًا ما للعمل فى النادى، برشلونة أكبر من أى لاعب، حتى أنا".

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