دبي تجمع بين جادون سانشو ووالده

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قضى جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند إجازة سريعة وهادئة في دبي خلال عطلة الشتاء في بوروسيا دورتموند، لقضاء عيد الميلاد مع والده، بعدما تم منع نجم منتخب إنجلترا من دخول بريطانيا، وحضور والده إلى ألمانيا، بسبب إجراءات منع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ونادراً ما كان سانشو، البالغ من العمر 20 عاماً، قادراً على رؤية والده أثناء الوباء العالمي، وحرص على إبقاء رحلته الأخيرة، هادئة على وسائل التواصل الاجتماعي، على عكس رحلة مماثلة قام بها قبل عام.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نجم إنجلترا ووالده، قررا قضاء العطلة في دبي، بعد منع كل منهما من زيارة الآخر في إنجلترا أو ألمانيا، وصعوبة بقاء سانشو وحيداً في شقته بدورتموند، وأشارت الصحيفة إلى أن غياب اللاعب عن أسرته لفترة طويلة، أثر على مستوى اللاعب كثيراً.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها سانشو، عطلته في دبي، وخلال رحلة سابقة في عام 2019، عرض مجموعة من مقاطع الفيديو وصور الرحلة، وتضمنت لقطات على متن يخت، ورحلة سفاري في الصحراء.

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