إلغاء مباراة في مصر بعد استبدال الإسعاف بـ "سيارة نقل الموتى"!

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد الدوري المصري لكرة القدم واقعة غريبة في مباراة الكوم الأحمر أمام البراجيل في الجولة الأولى من دوري الدرجة الرابعة، بعدما تم تخصيص سيارة نقل الموتى لنقل اللاعبين المصابين أثناء المباراة.

وذكر موقع «يالا كورة» المصري أن رئيس لجنة المسابقات للقسم الرابع والناشئين صالح عبدالحميد وجد مفاجأة صادمة، عندما قام بعمله مراقباً للمباراة بتفقده سيارة الإسعاف المخصصة لنقل اللاعبين المصابين، إذ اكتشف أنه تم استبدال سيارة الإسعاف بسيارة أخرى لنقل الموتى، وداخلها تابوت.

وأشار إلى أن مراقب المباراة قرر منح مهلة لتوفير سيارة إسعاف أخرى، قبل أن يقرر إلغاء المباراة.

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