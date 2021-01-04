وفاة مغني نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبداً"

المصدر: أ ف ب

توفي جيري مارسدن المغني، الذي أنشد "لن تسير وحدك أبداً"، وهي الأغنية التي أصبحت نشيداً لنادي ليفربول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام والنادي الإنجليزي أمس الأحد.

وكتب ليفربول عبر حسابه على تويتر "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة جيري مارسدن، قلوبنا جميعاً مع أسرته وأصدقائه".

وأضاف "هو جزء لا يتجزأ من هذا المكان، رحل جيري ولكن كلماته باقية معنا، لن تسير وحدك أبداً".

وكان مارسدن (78 عاماً) الذي ولد في ليفربول، قائد فرقة "ذا جيري أند ذا بيس مايكرز" (جيري وصانعو السلام) في الستينيات، التي أعادت غناء "لن تسير وحدك أبداً" المكتوبة والملحنة أصلاً من الأمريكيين روجرز وهامرشتاين في مسرحية كاروسيل الكوميدية الغنائية عام 1945.

وتبنى مشجعو ليفربول نسخة مارسدن وفرقته منذ العام 1963، وأصبحت واحدة من أشهر أناشيد كرة القدم ويتم عزفها قبل لحظات من انطلاق كل مباراة على ملعب آنفيلد.

واختارت أندية أخرى الأغنية نشيداً لها، على غرار سلتيك الاسكتلندي وفينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وأعاد مارسدن تسجيل الأغنية في أبريل 2020 كتحية للطاقم الطبي في بريطانيا خلال مواجهة جائحة كورونا المستجد.

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