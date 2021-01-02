وفاة لاعب مصري أثناء مشاهدة مباراة فريقه

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى عصر اليوم غريب حامد الشهير بـ"نونوس" لاعب منتخب السويس المصري السابق من جيل السبعينيات أثناء مشاهدة مباراة فريقه اليوم أمام المريخ البورسعيدي بالجولة السابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، وفقاً لليوم السابع.

وأثناء مشاهدة المباراة أصيب نونوس بسكتة قلبية أودت بحياته فى الحال، بالرغم من محاولة الجماهير التي كانت متواجدة بجانبه لإسعافه، إلا أن القدر كان أسرع من وصول الرجل لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة .

ونجح فريق زد أف سي بقيادة أسامة نبيه في خطف نقطة ثمينة من الترسانة في المباراة التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله باستاد حسن الشاذلي بميت عقبة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الثانية في إطار مباريات الجولة السادسة، بينما هبط الشواكيش للمركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط وأصبح في موقف لا يحسد عليه بعد ابتعاده عن الصدارة وفشله في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالى .

كما أسفرت باقي نتائج المجموعة عن فوز النصر خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد أبناء الإسماعيلية 6 نقاط، في الوقت الذى نجح فيه النجوم في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على الزرقا بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط .

في الوقت نفسه واصل بورتو السويس نتائجه الرائعة محققا الفوز على سرس الليان بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 11 نقطة محتلا وصافة المجموعة، كما حقق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان أولى انتصاراته خارج ملعبه بالفوز على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تعادل الداخلية والسكة الحديد بهدف لمثله، بينما استطاع المريخ البورسعيدى الفوز على طنطا بالغربية بهدفين نظيفين، كما تعادل بتروجت مع منتخب السويس سلبيا.

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