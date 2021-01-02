حبيب يسعى لتأسيس شبكة من نوادي اللياقة البدنية في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يواصل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة تطوير مشاريعه التجارية، ويسعى بطل الوزن الخفيف إلى ترخيص شبكة من نوادي اللياقة البدنية في روسيا.

وأشارت " روسيا اليوم " إلى أن شركة Sildi تقدمت بطلب إلى هيئة منح التراخيص الروسية لتسجيل نوادي اللياقة البدنية باسم حبيب ومدرسة لفنون الدفاع عن النفس والتي تحمل اسم عبد المناب نورمحمدوف، والد ومدرب حبيب الذي فارق الحياة العام الماضي متأثرا بأعراض كورونا، حسبما ذكر موقع championat.

من المتوقع أن تعمل نوادي اللياقة البدنية التابعة لحبيب الذي أعلن اعتزاله بعد فوزه الـ29 في لندن (المملكة المتحدة) ومنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن حبيب قد استثمر في عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة، إذ أطلق شبكة المحمول Eagle Mobile نسبة إلى لقبه "النسر"، وأصبح أيضا رئيسا لشركة ترويجية بالفنون القتالية المختلطة، إذ اشترى بطولة Gorilla Fighting Championship مقابل مليون دولار، وأطلق عليها اسم Eagle FC.

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