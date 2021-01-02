الزمالك يفقد جهود قائده حازم إمام في مباراة إنبي لوفاة والدته

المصدر: البيان الإلكتروني

يفتقد الزمالك جهود لاعبه وقائده حازم إمام في مواجهة إنبي عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد بترو سبورت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأبيض إلى استغلال تعثر الأهلي أمام وادي دجلة أمس والتقدم بالترتيب.

وفُجع نجم الزمالك حازم إمام، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته أثناء وجوده في تدريب فريقه في ميت عقبة مساء أمس.

ويعد حازم إمام أحد أعمدة فريق الزمالك في الوقت الحالي؛ لا سيما مع عدم وجود بديل قادر على سد الثغرة على الجبهة اليمنى، إذ يلعب دورا مهما داخل وخارج الملعب.

ونعى نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.

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