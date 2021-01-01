لاعبة كرة تصارع لإثبات نسبها إلى مارادونا

المصدر: وكالات

دخلت لاعبة كرة قدم أرجنتينية صراعاً قانونياً ، كي يتم الاعتراف بها ابنة للأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

وأقدمت اللاعبة الأرجنتينية يوجينيا لابروفيتولا على رفع دعوى قضائية لإثبات أن مارادونا هو والدها الحقيقي، حسب ما أشارت "سكاي نيوز عربية".

وتقول التقارير في الأرجنتين إنه تم تبنيها عندما كانت طفلة صغيرة، وتم إخبارها بهوية "والدها الحقيقي" أثناء لم شملها مع والدتها منذ شهرين فقط.

ويصر الصحافي الأرجنتيني الشهير لويس فينتورا، الذي تحدث إلى يوجينيا، على أن مارادونا علم بمعرفتها به قبل وفاته في نوفمبر.

وتمارس الشابة البالغة من العمر 25 عاما كرة القدم بنفس القميص رقم 10 الذي استخدمه دييغو خلال مسيرته.

وتصف نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "لاعبة كرة قدم وفنانة أحيانا"، وتبين إعجابها بمارادونا في صور نشرتها له وهو يرفع كأس العالم.

وتنضم يوجينيا لآخرين يحاربون كي يتم الاعتراف بهم كأبناء شرعيين لمارادونا، ومنهم لاعب كرة القدم سانتياغو لارا "19 عاما"، والشابة ماغالي غيل "24 عاما".

وكان تقرير نشره موقع "إنتربرونور" قد أشار إلى احتمال وجود خلافات بين ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا على الثروة التي تركها بعد رحيله.

وسيتقاسم أبناء مارادونا الثمانية الثروة التي تركها، إلا أن ذلك سيمر بسلسلة طويلة من الإجراءات نظرا لوجود "خلافات محتملة" بين الورثة، الذين أنجبهم الراحل، بالإضافة للأبناء الذين يسعون لإثبات قرابتهم لمارادونا.

وتشير تقديرات موقع "سيليبريتي نيت ورث"، إلى حصول مارادونا على عشرات الملايين من الدولارات بفضل عقود رعاية لعلامات تجارية عديدة.

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