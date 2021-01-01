شاهد.. هدية من رونالدو لعمر السومة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الدولي السوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي عبر حسابه في "إنستغرام" أمس الخميس صورتين ومقطع فيديو، توثق حصوله على هدية من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويظهر في الفيديو السومة وهو يفتح هدية من رونالدو، وتبين أنها قميص للنجم البرتغالي مع "السيدة العجوز"، يحمل توقيع "الدون" ومكتوب عليه باللغة الإنجليزية بخط اليد: "إلى عمر السومة".

كما نشر السومة صورتين، واحدة لرونالدو مع القميص قبل أن يرسله، وواحدة للسومة بعد أن وصلته الهدية، وعلق السومة قائلا: "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل، شكرا رونالدو".

يذكر أن السومة حقق قبل أيام إنجازا تاريخيا، حيث بات الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بتسجيله هدفا في مباراة الأهلي مع الفتح، وهو الهدف رقم 127 للسومة، ليتخطى ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفا، بحسب "روسيا اليوم".

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