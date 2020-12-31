محمود علاء يتعافى من كورونا
أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، وفقاً لليوم السابع.
ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.
وخضع محمود علاء لمسحة كورونا جديدة أمس، الأربعاء، من أجل التوصل لمستجدات إصابتهما بفيرس كورونا، وهل تحولت عينته إلى سلبية أم مازالت إيجابية ويستمر فى العزل المنزلى، وظهرت نتيجة المسحة اليوم الخميس.
فى الوقت ذاته أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بفريق الزمالك، أن المسحة الثانية التى خضع لها طارق حامد لاعب وسط الفريق جاءت سلبية، ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبى برنامج تأهيل خاص للاعب من أجل تجهيزه، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه بالفريق.