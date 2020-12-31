محمود علاء يتعافى من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، وفقاً لليوم السابع.



ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.



وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.

وخضع محمود علاء لمسحة كورونا جديدة أمس، الأربعاء، من أجل التوصل لمستجدات إصابتهما بفيرس كورونا، وهل تحولت عينته إلى سلبية أم مازالت إيجابية ويستمر فى العزل المنزلى، وظهرت نتيجة المسحة اليوم الخميس.

فى الوقت ذاته أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بفريق الزمالك، أن المسحة الثانية التى خضع لها طارق حامد لاعب وسط الفريق جاءت سلبية، ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبى برنامج تأهيل خاص للاعب من أجل تجهيزه، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه بالفريق.

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