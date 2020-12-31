محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في "البيج فايف"

المصدر: البيان الإلكتروني

تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق لفيربول الإنجليزي في قائمة أفضل 10 لاعبين في عام 2020، طبقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وذلك في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "البيج فايف"، في حين احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الصدارة متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

وكشف الشبكة الإخبارية، أنه قامت بتقييم اللاعبين عبر سلسلة من المعايير التي تضعها، لا تتعلق بتحقيق الفرق للبطولات والألقاب، لكن العامل الرئيسي فيه هو أداء اللاعبين الفردي وأرقامه الشخصية في كل مباراة هي المؤثرة على النتيجة النهائية، وإن كان اللاعب يحصل على درجة إضافية في حالة فوزه فريقه في المواجهات التي يخوضها.

وأشار موقع " اليوم السابع" إلى أن النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، حل في المركز الثالث، فيما تواجد مواطنه برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، في المركز الرابع وذلك رغم انضمامه إلى اليونايتد في يناير الماضي.

واحتل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الخامس، وحل توماس مولر نجم بايرن ميونخ في المركز السادس.

محمد صلاح احتل المركز السابع في قائمة أفضل 10 لاعبين، تأكيدًا لدوره الكبير في تحقيق الريدز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما، حيث سجل 19 هدفا مع الفريق.

واحتل النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني المركز الثامن، وتواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في المركز التاسع، فيما احتل المركز العاشر، المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو، الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

وكان محمد صلاح قد تواجد في التشكيلة المثالية في قارة افريقيا لعام 2020 المختارة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فيما لم يقع الاختيار على أي من اللاعبين المحترفين أو المحليين المصريين في القائمة ليكون بذلك مهاجم الريدز ممثل الفراعنة الوحيد.

وعلقت "فرانس فوتبول: على أداء محمد صلاح قائلة: "احصائيات مجنونة للاعب المصري الذي قاد فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي، كما استطاع أن يسجل 13 هدفاً خلال الموسم الحالي قادته لتصدر ترتيب هدافي البريميرليج.

وأشارت الى أن الفرعون نجح في تسجيل 110 هدفاً و45 تمريرة حاسمة في 175 مباراة بجميع المسابقات، كما طالبت المجلة من محمد صلاح ضرورة التمسك بنفس الأداء والأرقام المميزة.

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