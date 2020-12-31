سيدورف: شكراً حمدان بن محمد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شكر كلارنس سيدورف أسطورة هولندا وميلان السابق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على كرم الضيافة، من خلال منشور له على حسابه الشخصي في انستغرام.

وقام سيدروف، بشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تعليق له على صورة جمعته مع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول المصاب، والذي يقضي فترة العلاج حالياً في دبي.

وحصل فان ديك على دفعة معنوية من قبل مواطنه سيدورف، بمشاركته التدريب في المجمع الرياضي في ند الشبا، حيث يخضع مدافع ليفربول لبرنامج علاجي مكثف، بعدما تعرض لإصابة مرعبة في الركبة من قبل جوردان بيكفورد خلال ديربي ميرسيسايد، ويتوقع أن يغيب مدافع ليفربول عن بقية الموسم هذا الموسم، رغم اقتراب تعافيه، بفضل عمله بجد، لإعادة تأهيل ركبته في أفضل المرافق في دبي.

وشارك فان ديك، تحديثات تقدم علاج الإصابة مع المعجبين على صفحته على الانستغرام، فيما نشر سيدورف صورة لهما في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وعلق: "انضممت إلى فان ديك، للتدريب اليوم، وسعيد برؤية تصميمه وعمله الجاد للعودة إلى أرض الملعب أقوى من ذي قبل".

وأضاف: "في هذا النوع من الرحلات، الصبر والتركيز هما مفتاح النجاح، واستمر في ذلك يا أخي، كما أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على كرم الضيافة".

واعتزل سيدورف اللعب منذ 2014 ومنذ ذلك الحين جرب تدريبه مع ميلان وشينزين وديبورتيفو لاكورونيا والكاميرون، واشتهر لاعب خط الوسط السابق بالطبع بوقته في ميلان بعد أن انضم إلى الفريق الإيطالي، بعد فترات قضاها في كل من ريال مدريد وإنترميلان.

وخاض سيدورف 300 مباراة مع الفريق الإيطالي، وساعده على الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس وريال مدريد، كما مثل هولندا 87 مرة، وسجل 11 هدفاً للمنتخب بين 1994 و2008.

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