الخطيب يلتقي عموري في مركز الفيفا الطبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

سجل الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري زيارة لمركز الفيفا الطبي في دبي للتعرف على الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز.

وصادف زيارة الخطيب تواجد النجم عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب فريق الجزيرة الذي يواصل فترة تأهيل بالمركز.

وتحدث الخطيب مع عموري متمنياً له العودة السريعة للملاعب كأحد اللاعبين المميزين والمؤثرين مع فريقه والمنتخب الوطني.

وأبدى الخطيب اعجابه الكبير بمركز الفيفا الطبي الذي يعد من المراكز المهمة لتأهيل الرياضيين في المنطقة العربية عموماً.

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