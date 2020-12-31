مجلس دبي الرياضي يحدث بروتوكول الوقاية في المنشآت الرياضية

المصدر: وام

تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة بدبي- تحديث بروتوكولات الوقاية في الأماكن العامة، و عدم إلزام مراكز التدريب واللياقة البدنية والمنشآت الرياضية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية بوضع أجهزة مسح وقياس درجات الحرارة للممارسين قبل الدخول للمنشأة، اعتباراً من اول يناير المقبل.

يأتي الإجراء الجديد بفضل الالتزام الكبير من المنشآت الرياضية والأندية ومراكز اللياقة البدنية والممارسين فيها، وعدم تسجيل أي حالات إصابة أو إصدار مخالفات من قبل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي للمراكز الرياضية، كما تضمن تحديث بروتوكول الوقاية لخدمة صف السيارات وإلغاء شرط تغطية مقاعد السيارات وعجلة القيادة أثناء خدمة صف السيارات.

وحثّ مجلس دبي الرياضي منظمي الفعاليات الرياضية وكافة المنشآت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجميع متطلبات البروتوكول التي تم وضعها وفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات المختصة مثل ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على مسافة آمنة، والتعقيم المستمر.

كما أكد المجلس ضرورة استمرار منظمي الفعاليات الرياضية وكافة المنشآت الرياضية في الحفاظ على متطلبات النظافة والتعقيم، وفقاً لتكليفات السلطات، والتي تشمل الحفاظ على نظام تنظيف منتظم، وضمان احترام قاعدة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة في جميع الأوقات، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.

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