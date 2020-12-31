غياب 6 لاعبين عن الأهلي المصري أمام وادي دجلة بسبب كورونا

المصدر: البيان الرياضي

جاءت النتيجة إيجابية للمسحة الطبية لخماسي لأهلي المصري، محمد هاني ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة إلى تأكد إصابة زميلهم أكرم توفيق، وعمرو السولية بفيروس كورونا، وتقرر خضوعهم للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وبات مؤكداً غياب اللاعبين الستة عن مباراة الأهلي ضد وادي دجلة غداً، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويتوقع استمرار غيابهم عن لقاء فريق سونيديب بطل النيجر يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

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