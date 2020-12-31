رونالدو: سأتذكر دائماً الأوقات الجميلة في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استأنف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس تدريباته بشكل فردي عقب عودته من استراحة قصيرة قضاها في دبي، ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بعض الصور لتدريباته معلقا عليها :"استراحة قصيرة سأتذكرها دائمًا لعدة أسباب، الأوقات الجميلة والذكريات الرائعة مع عائلتي وأصدقائي والجماهير في دبي، ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى العمل".

وأضاف: "البطاريات مشحونة بالكامل، حتى أتمكن من العودة أقوى وأكثر حماسًا من أي وقت مضى، لمطاردة أهدافنا الطموحة في يوفنتوس، ليس فقط في إيطاليا ولكن في أوروبا أيضًا حتى النهاية".

وتدرب كريستيانو رونالدو بشكل فردي اليوم، كإجراء احترازي ضمن بروتوكول كوفيد19، ومن المقرر أن يشارك في التدريبات الجماعية غدا الخميس، استعدادا لمواجهة أودينيزي لحساب الجولة 15 للدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وعاد رونالدو إلى إيطاليا حاملا معه لقب "لاعب القرن" الذي حصل عليه في حفل جوائز "دبي غلوب سوكر" الذي أقيم الأحد الماضي.

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