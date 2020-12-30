ميسي يشتري شقة بـ 7.25 مليون إسترليني في ميامي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشترى ليونيل ميسي، شقة رائعة بقيمة 7.25 مليون جنيه إسترليني في ميامي، مع تقارير تشير إلى تخطيط النجم الأرجنتيني للانسحاب من برشلونة، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي، والذي يملكه النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، في غضون العامين المقبلين، مع التأكيد على ميسي سيجدد عقده مع برشلونة حتى 2023.

وتأتي أنباء شقة ميسي الجديدة، لتمنح قصة مستقبل ميسي، منعطفاً جديداً، بعدما سبق وقيل أن بقاءه في برشلونة ينتهي بنهاية عقده الحالي خلال الصيف المقبل، بعد ارتباط دام 19 عاماً، وتزعم تقارير أن ميسي سينتقل بعد التجديد مع برشلونة لعامين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويستقر في ميامي، حيث يمتلك بالفعل شقة فاخرة في برج بورش ديزاين.

ورغم أنه تمت مناقشة مستقبل ميسي خلال لقاء مع المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، فيما يسعى باريس سان جيرمان، إلى لم شمله مع النجم البرازيلي نيمار، إلا أن تقارير صحفية، أشارت إلى إمكانية تأجيل مخطط الخروج من برشلونة، ليكون الخروج مباشرة إلى ميامي للتقاعد.

وألمحت إذاعة كادينا سير، إلى أن ميسي يريد أن يذهب أطفاله إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة، قبل الذهاب إلى الجامعة، ولذا قام بشراء الشقة منذ 18 شهراً، في البرج الذي يبعد 25 دقيقة بالسيارة من نادي انتر ميلان، والمكون من 60 طابقاً، ومصعد للسيارة، وإطلالات خلابة على المحيط، إلى جنب امتلاكه منزلاً آخر في فلوريدا.

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