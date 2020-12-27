رحيل نجم المصارعة لوك هاربر

المصدر: متابعة - خالد المهيري

صدم عالم المصارعة الحرة بنبأ وفاة النجم جوناثان هاربر والذي كان يعرف باسم لوك هاربر عن عمر ناهز 41 عاما عقب صراع طويل مع المرض .

وكانت زوجة الراحل قد كشفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( انستغرام ) ان وفاة زوجها جاءت بسبب معاناته من مشاكل في الرئة، نافية في الوقت ذاته اصابة الراحل بفيروس كورونا .

وكان النجم الراحل قد حقق شهرة كبيرة في منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE) خلال السنوات الماضية حيث كان يشارك تحت اسم ”لوك هاربر“ وكان أحد أعضاء فريق عائلة وايت ”وايت فاميلي“.

وحقق هاربر خلال فترته مع WWE لقب القارات مرة واحدة، ولقب الفرق الثنائية لعرض سماكداون مرتين. وفي العام الحالي انتقل النجم الراحل من ( WWE ) الى منظمة (AEW) المتخصصة في عالم المصارعة الحرة .

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