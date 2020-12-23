تحية الجماهير أفقدته الفوز ( فيديو)

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفع أندريه فيريسيمو يده عن دواسة الوقود، ووقف ليتذوق ما أعتقد خطأ أنه سيكون فوزاً لا ينسى عندما يدور حول المنعطف الأخير، لكن اثنين من المتنافسين الآخرين كانا يتبعانه عن قرب في سباق سوبربايك في مدينة غويانا بوسط البرازيل، والتي تسمى أوتودرومو إنترناسيونال أيرتون سينا.

ونجح الثنائي أوزفالدو فيليو ومارسيلو سكاف، في الاستفادة من احتفاليته المبكرة بالفوز، في تجاوزه بالثواني الأخيرة، وليكتفي فيريسيمو بالمركز الثالث.

وأظهرت لقطات من الحادث الرائع، فيريسيمو وهو ينظر خلفه بعد الالتفاف حول المنعطف الأخير بهامش مريح على منافسيه، ثم يقف على دراجته ويرفع ذراعيه في الهواء.

في المرة الثانية التي استدار فيها لفحص الرجال الذين يقفون خلفه، أدرك بوضوح أنه ارتكب خطأً فادحاً في التقدير وعاد على الفور إلى وضع السباق من خلال الجلوس مرة أخرى على دراجته النارية والتسريع بأسرع ما يمكن.

ولكن لم يكن ذلك كافياً للاحتفاظ بمركزه الأول، وترك يلكم الهواء مرة أخرى بذراعيه، لكن هذه المرة في حالة من الإحباط، ولم يصدر تعليق فوري من المتسابق البرازيلي للدراجات النارية، والذي على الرغم من اضطراره إلى احتلال المركز الثالث على منصة التتويج في ذلك اليوم، كان الفائز بالبطولة الإجمالية في فئته بمتوسط أكثر من ثمانية سباقات.

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