شاهد.. بوتين يحقق حلم الطفل ديما المريض بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين حلم صبي شارك في الحدث الخيري "شجرة الأمنيات"، بالتزلج معه في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو.

واختار فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع متطوعين في ديسمبر الجاري بطاقة بريدية كتب فيها صبي اسمه ديما أشيبكوف من منطقة تشيليابينسك أنه يود زيارة الساحة والحمراء والتزلج على حلبتها الجليدية التي تخصص شتاء كل عام للهواة والعامة من راغبي التزلج، وفق "روسيا اليوم".

وظهر فلاديمير بوتين في مقطع فيديو وهو يتزلج على الجليد مرتديا زي الهوكي ويحمل الرقم 11، الذي يرتديه عندما يشارك في مباريات "دوري هوكي الجليد الليلي".

وكان ديما مرتديا قميص منتخب روسيا لهوكي الجليد وبجواره والده أندريه أشيبكوف.

وقال بوتين لدى استقباله ديما ووالده: "حسنا، ما الذي تحبه يا ديما؟ هل زرت موسكو من قبل؟"، فرد رد الطفل بأنه لأول مرة في العاصمة، وبدأ يتحدث عما رآه.

وظهر البطل الأولمبي فاليري كامينسكي لاعب منتخب روسيا السابق للهوكي بالقرب من الرئيس بوتين الذي عرف الصبي عليه، وقال: "سيدرّبنا وإياك قليلا. حسنا، دعنا نذهب!"، وبعد ذلك بدأ الجميع بالتزلج والتدرب ولعب الهوكي.

ويعاني ديما أشيبكوف الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ويحب الحيوانات والرسم ويتدرب الجودو، من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

وتمنى ديما أشيبكوف أن يحل العام الجديد على كل الأطفال بالخير والشفاء من أي مرض.

وذكر الطفل ديما أنه قبل الذهاب إلى التزلج في الساحة الحمراء، تمكن من مشاهدة الكرملين ومعالمه وزيارة مكتب الرئيس بوتين هناك.

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