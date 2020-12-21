كشاف إضاءة يقتل عاملاً أثناء مباراة لوريان ورين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أفادت تقارير أن عاملاً في فريق إف سي لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، توفي بعد أن سقط عليه كشاف إضاءة في الملعب في حادث غريب.

وتم نقل الرجل البالغ من العمر 38 عاماً إلى مستشفى سكورف، لكن التقارير في فرنسا تؤكد وفاته متأثراً بجراحه.

ووقع الحادث المروع بعد وقت قصير من هزيمة لوريان بثلاثة أهداف نظيفة أمام رين مساء أمس الأحد، وكان العامل يقوم بواجباته بعد صافرة النهاية، عندما انهار عليه منحدر كشاف يستخدم لصيانة الملعب.

وترك الحداث أعضاء من كلا الفريقين في حالة من الصدمة، بعدما عادوا إلى أرض الملعب لمعرفة ما حدث، ووصلت خدمات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، واستخدمت جهاز تنظيم ضربات القلب للرجل الذي كان يعمل في النادي الفرنسي متطوعاً، وهو أب لثلاثة أطفال، في محاولة لإنقاذ حياته قبل نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أنه تم استدعاء رجال الأمن المحليين إلى مكان الحادث لتفقد هيكل الأضواء الكاشفة في استاد لوريان، والذي يتسع لـ16 ألف مقعد.

وقال تقرير تلفزيوني: "رأينا لاعبين مذعورين تماماً، وتم نقل اثنين من عمال الأسطح إلى المستشفى، لكن لم يتعرضوا لأي إصابات جسدية".

وكان عمدة مدينة لوريان، فابريس لوهير، في الملعب وقت وقوع الحادث وقال: "إنه حادث مروع، وقامت الشرطة من مركز شرطة لوريان بتدقيق مكان الحادث، ويجري التحقيق لفهم ملابسات الحادث".

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