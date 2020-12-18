شاهد.. "الفيفا" ينشر فيديو تكريمي للراحل مارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيديو تكريمي للنجم الارجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا عبر حسابه على تويتر.

وقد تم بث الفيديو خلال حفل الاتحاد الدولي "الفيفا" مساء أمس بمدينة زيورخ السويسرية، لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020.

وأرفق الفيفا الفيديو بتغريدة قال فيها: فقدت كرة القدم خلال العام 2020 أحد أبرز النجوم الذين وضعوا بصمتهم في الساحرة المستديرة، حيث غيّب الموت بطل كأس العالم دييجو مارادونا. مضيفاً: إليكم هذا الفيديو التكريمي للنجم الراحل الذي عُرض خلال حفل الجوائز!

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