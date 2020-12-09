مقتل 4 وجرح 3 بهجوم مسلح على مباراة في المكسيك

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض لاعبو فريق لكرة القدم للهواة في منطقة بمدينة أوريانغاتو في ولاية غواناخاتو وسط المكسيك لهجوم مسلح يوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "هيرالدو"، فإن مسلحين مجهولين نفذوا عدة تفجيرات قبل اقتحامهم للملعب الواقع بالقرب من مقبرة، ومن ثم قاموا بفتح النار على اللاعبين الذين كانوا يحتفلون بالفوز في المدرجات بعد المباراة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وبدأت السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث، ولا يزال سبب الهجوم مجهولا، وفق "روسيا اليوم".

وتم تسجيل 333 جريمة قتل متعمد في ولاية غواناخواتو، ما يجعلها في المرتبة الأولى في البلاد بهذا المؤشر.

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