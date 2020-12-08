رجل أعمال هندي يخطط لمتحف خاص بمارادونا سيضم تمثالاً ذهبياً

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أعلن رجل الأعمال الهندي والجواهري بوبي شيمانور، أحد المعجبين و "صديق مقرب" من أيقونة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن خططه لبناء متحف على مستوى عالمي يضم تمثالاً ذهبياً لأسطورة كرة القدم.

وبحسب موقع "نيوز18" الهندي فإن التمثال بحجمه الطبيعي سيكون تجسيداً للنجاح الذي حققه المهاجم الأرجنتيني حين سجل هدفاً حاسماً في مرمى إنجلترا خلال مونديال عام 1986 وقد ساعد تسجيل الهدف المثير للجدل في خروج إنجلترا من المونديال الذي فازت بها الأرجنتين في المكسيك.

بحسب التقارير من المقترح أن يقام المتحف في كولكاتا أو جنوب الهند، بحيث يستعرض حياة مارادونا المهنية والشخصية. وقال شيمانور: "سوف يمزج المتحف بين جماليات الفن والتكنولوجيا"، وفي إشارة إلى "صداقته الوثيقة" بمارادونا على مدى عقد من الزمان، قال شيمانور إن علاقته بأسطورة كرة القدم بدأت في دبي عام 2011. مضيفاً إن "المتحف يأتي كتكريم لمارادونا سيكون معرضاً للمعلومات المتعلقة باللاعب الأسطورة وإرثه خلال مسيرته في كرة القدم.

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