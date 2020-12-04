محامي مارادونا يمتلك علامته التجارية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبعد أيام قليلة من وفاة دييغو مارادونا، تم الكشف عن أن شركة أسسها محاميه ماتياس مورلا في يونيو 2015، تمتلك الاسم التجاري للأسطورة الأرجنتينية.

والشركة المذكورة تدعى Sattvica SA، وسجلت العلامات التجارية لمارادونا، بغرض تكريس نفسها لحسابها الخاص أو لحساب أطراف أخرى للأنشطة التجارية أو الصناعية، حسبما أشارت الجريدة الرسمية لمقاطعة بوينس آيرس.

واكتشفت الصحيفة أنه في سجلات المعهد الوطني للملكية الفكرية، يظهر مارادونا كمانح لصالح الشركة، وهي في دور المستحوذ على العلامة التجارية "دييغو أرماندو مارادونا"، ولهذا السبب لا يظهر اسمه في الأشكال مثل صاحب العلامة التجارية.

وأكدت الصحيفة أن مورلا وصهره ماكسيميليانو بومارجو، هما أصحاب حقوق علامة مارادونا التجارية، ومن المتوقع أن تدرس المحاكم القضية لمعرفة نوع الوثائق التي وقعها الأسطورة الأرجنتيني ومدى صحتها، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا"

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