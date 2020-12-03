100 مليون دولار قد تعيد محمدوف من الاعتزال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ألمح حبيب نور محمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة إلى إمكانية عودته من الاعتزال وخوض النزالات مجدداً في الفترة المقبلة مقابل 100 مليون دولار.

واعتزل محمدوف المقاتل الروسي بطل العالم السابق في الوزن الخفيف نزالات "يو إف سي" في أكتوبر الماضي عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتغي بالإخضاع في أبوظبي متأثراً بوفاة والده الذي قضى بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال حبيب نور محمدوف:" إذا قررت أن تعتزل وانتهي الأمر، فقد انتهى"، مضيفاً:" ولكن من الممكن أن يقدم دانا وايت رئيس منظمة "يو إف سي" عرضاً مقابل مبلغاً كبيراً من المال".

ويبدو أن الأمور قد تسير في اتجاه عودة المقاتل الروسي البالغ من العمر 32 عاماً وحقق الانتصار في 29 نزالاً ولم يخسر أي نزال طوال مسيرته في الفنون القتالية المختلطة.

وأوضح محمدوف:" على سبيل المثال إذا تلقيت عرضاً بـ 100 مليون دولار، سيكون من الصعب اتخاذ قرار، والأمور ستبقى مفتوحة، أعتقد أن دانا وايت سيواصل ملاحقتي للعودة من الاعتزال حتى اليوم الأخير في حياتي".

وأشار التقرير إلى أن وايت قد يقنع محمدوف خلال اجتماع قد يجمع بين الثنائي في أبوظبي الشهر الجاري، مؤكداً أن محمدوف في حال عودته عن الاعتزال لن يواجه الإيرلندي كونور ماكجريجور أو داستن بويرير خصوصاً بعدما أكد عدم اهتمامه بمواجهة أحدهما بعدما تغلب عليهما بسهولة سابقاً.

وأوضح التقرير أن محمدوف يستبعد خوض أي نزالات استعراضية مستقبلا، ويركز في الوقت الحالي على حملة ترويجية لبطولة "إم إم إيه" من أجل إدراجها في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى شركته الخاصة ونيته إنشاء أكاديمية في موطنه بجمهورية داغستان الروسية العام المقبل.

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